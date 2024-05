Natalia Kukulska świętuje 19. urodziny córki. "Pękam z dumy" (ZDJĘCIA)

Natalia Kukulska świętuje 19. urodziny córki

Afirmowała, marzyła i rzeczywiście się spełniło. Trudny był moment rozstania, ale teraz w dzisiejszych czasach rzeczywiście nietrudno być w kontakcie. No nie da się przytulić człowieka, dotknąć, ale widzieć się go da, więc ten moment, kiedy sobie wyobrażaliśmy dawno temu, że kiedyś będziemy mogli oglądać się ze znajomymi przez telefon, on się już stał totalną normą, więc to trochę ułatwia w takiej rozłące - mówiła w rozmowie z Plejadą.