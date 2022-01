Natalia Kukulska tłumaczy się z pobytu u "Wojtka na Zanzibarze": "Nawet nie znam PRZESZŁOŚCI księdza, któremu się spowiadam"

Mqm 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Tych celebrytów stać na to by pojechać na Zanzibar bez Wojtka i jego Pili Pili. Celebryci reklamują jego miejsce, nie mają prawa publikować zdjęć innych miejsc. Owszen, jak się jedzie do hotelu to nie,wie się raczej kim jest właściciel i co robi, ale jednak płaci się za pobyt, to sucha transakcja. Celebryci raczej nie płacą Wojtkowi, on im daje, a oni biorą w zamian za reklamę, reklamują jego miejsca i siłą rzeczy jego biznes. To nie jest tak jak p. Natalia Kukulska mówi, bo to nie jest kupiony pobyt w hotelu