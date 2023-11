Natalia Kukulska wspomina śmierć mamy. Na miejsce tragedii poszła tylko raz. Niesamowite, kogo tam spotkała

Natalia Kukulska miała tylko cztery lata, kiedy jej sławna mama, Anna Jantar , zginęła w katastrofie lotniczej. Feralny lot ze Stanów Zjednoczonych do Polski odbył się w 1980 r. Kukulska jakiś czas temu wyznała, że nie pamięta swojej mamy, ale mimo to od lat dba o to, by zapamiętała ją cała Polska. Zdarzało jej się, chociażby wykonać covery z repertuaru Anny Jantar. Jest też obecna na wydarzeniach poświęconych jej twórczości.

Anna Jantar zginęła ponad 40 lat temu

Temat tragicznej śmierci Anny Jantar co jakiś czas wraca w wywiadach z Natalią Kukulską. Ostatnio wokalistka opowiedziała o tym nieco więcej w programie "Autentyczni". To nowy format TVN, którego gospodarzem jest Maciej Stuhr . Pytania gościom zadają jednak osoby będące w spektrum autyzmu.

Natalia Kukulska wróciła wspomnieniami do tragedii sprzed lat

Nie czułam potrzeby, żeby iść tam w jakiejś grupie. Spotkałam wtedy niesamowitą osobę, która była świadkiem i która bardzo przeżyła to, co wtedy zobaczyła. Próbowała to opowiedzieć, ale to było trudne [...] Być tam raz mi wystarczyło. Mam swoje życie i życie swoich dzieci. Staram się nie skupiać na tym, na co nie mam wpływu - zakończyła.