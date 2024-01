Natalia Niemen wypomniała Edycie Górniak promowanie syna, żaląc się, że jej "tata NIE POMÓGŁ". Ojciec Nicol Pniewskiej grzmi: "Więcej empatii"

Natalia Niemen uderza w Edytę Górniak i wypomina jej promowanie syna

Choć pojawiło się sporo zachwytów, nie zabrakło i głosów krytyki. Okazuje się, że do tych, którym nie do końca podoba się fakt, że pierworodny Edi miał okazję pojawić się z mamą na scenie, zalicza się np. Natalia Niemen. Córka legendarnego artysty zaskoczyła komentarzem, który pozostawiła pod facebookowym wpisem dotyczącym sylwestra TVP. Piosenkarka postanowiła zareagować na słowa, że Górniak "obślizgle wypycha syna na salony".

Internauci oburzeni słowami Natalii Niemen. Piosenkarka odpowiedziała

Irytejszyn, że tata pomógł , że nie przyznajecie się do prawdziwego pochodzenia; Zastanów się kobieto, zanim coś powiesz o kimś, bo gdyby nie twoje nazwisko, nikt by o tobie nie słyszał - czytamy.

Co? W niczym mi tata nie pomógł. A cóż to za pomówienia? Co nie przyznajemy? O co chodzi? - pisze wyraźnie zirytowana.