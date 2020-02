Natalia Nykiel rusza na podbój zagranicznego rynku: "Długo nad tym pracowaliśmy" (FOTO)

Natalia Nykiel zdobyła popularność za sprawą udziału w drugiej edycji The Voice of Poland, gdzie dotarła do samego finału. Chociaż ostatecznie nie udało jej się wygrać, niedługo po zakończeniu programu młoda wokalistka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy. Dziś natomiast Nykiel ma na koncie dwa albumy studyjne i należy do najpopularniejszych piosenkarek w kraju.

Jakiś czas temu ku zaskoczeniu fanów Natalia ogłosiła, że zawiesza karierę. 24-latka postanowiła skupić się na edukacji i rozpoczęła studia za granicą. Chociaż początkowo wokalistka obiecała fanom, że wkrótce wróci do kraju, ponoć już zdążyła zadomowić się w słonecznej Portugalii.

W niedzielę gwiazda pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN. Na kanapie śniadaniowego programu postanowiła podzielić się z widzami swoimi planami na przyszłość. Okazuje się, że swoim najnowszym albumem Natalia zamierza podbić zagraniczne rynki.

Długo nad tym pracowaliśmy, żeby to się wszystko udało. To jest album, który ukaże się na rynkach zagranicznych, jest nagrany w całości w języku angielskim i jeden numer po hiszpańsku. Album dostał świetne recenzje, zostaliśmy też nominowani do Fryderyków ku mojemu zaskoczeniu i wielkiemu szczęściu - przyznała Nykiel.

Wokalistka marzec i kwiecień spędzi w trasie koncertowej. Przy okazji wizyty w programie Natalia zdradziła, że wkrótce będzie miała okazję wystąpić na amerykańskim festiwalu.

Przy okazji tego ostatniego albumu zostaliśmy zaproszeni na SXSW Music Festival w Teksasie, na ogromnym festiwalu, jesteśmy bardzo podekscytowani. To jest duża przygoda dla nas - mówiła w studiu.

Nykiel opowiedziała również, jak wiele korzyści czerpie z zagranicznej edukacji.

Studiuję w Portugalii, to jest dla mnie nowe doświadczenie. Dla mnie jako artystki to jest super mieć coś drugiego, co może mi dawać inspirację. Ja naprawdę tyle rzeczy nauczyłam się przez te ostatnie pół roku, odkąd wyjechałam, poznałam nowych ludzi. Dzięki studiom mogę skupiać się na czymś zupełnie innym, to jest odwrócenie uwagi od tego, na co nie mam wpływu - zdradziła wokalistka.