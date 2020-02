Natalia Nykiel zapewnia: "Zapotrzebowanie na talent show w tym kraju jest duże"

Programy typu talent show cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Formaty takie jak "Mam Talent" czy "The Voice of Poland" nie tylko przyciągają przed telewizory miliony widzów, lecz również stały się przepustką do kariery dla wielu gwiazd polskiej sceny muzycznej. Od udziału w telewizyjnym show zaczynała również Natalia Nykiel, która zasiądzie w fotelu jurora najnowszego programu Polsatu "The Four - Bitwa o sławę". 25-latka uspokaja, że choć nie brakuje programów, które poszukują muzycznych talentów, nadal jest na nie zapotrzebowanie. Nykiel przekonuje, że w Polsce nie brakuje utalentowanych ludzi, którzy tylko czekają na swoją szansę.