Natalia Siwiec niczym INNA OSOBA na okładce kolorowego pisma. Tak wyglądała 20 LAT TEMU (FOTO)

Natalia Siwiec długo walczyła o to, aby przebić się do pierwszej ligi rodzimego show biznesu. Zaczęło się niepozornie, bo od pamiętnej sesji na stadionie, po której okrzyknięto ją "Miss Euro 2012" . Dalej wszystko potoczyło się bardzo szybko, a salonowa lwica szybko zaczęła bywać na ściankach oraz otrzymywać intratne propozycje współpracy.

Metamorfoza Natalii Siwiec

Nie jest tajemnicą, że z czasem zmienił się nie tylko status społeczny Natalii Siwiec, lecz także jej aparycja. Celebrytka nie ukrywała, że polubiła się z medycyną estetyczną, a o skutkach wieloletniej metamorfozy powiedziano już chyba wszystko. Przyznała się nie tylko do powiększania ust, lecz także do majstrowania przy biuście, co w rozmowie z Karoliną Korwin Piotrowską tłumaczyła wymogami swojej pracy.