Natalia Siwiec: "Polska jest bardzo daleko w tyle w sprawach seksu"

Bator 11 min. temu

Tak tak Natalko..... mieszkam w Angli i jako Polak mam ochote otwarcie rozmawiac o seksie z oblesnymi Angielkami z nadwaga w rózowych wlosach z tatuazami na palcach szyi i gdzie popadnie one sa takie otwarte.......mylisz sie Natalko......bardziej cenie sobie konserwatywnych którzy wiedza jeszcze co to wstyd i intymnosc iz tym twoim sprosnym beznadziejnym zachodem gdzie kazdy wali sie z kazdym!