Natalia Siwiec powróciła z Tulum i wbiła na premierę "Pana Kleksa". Zrobiła wrażenie w krwistoczerwonej sukni z rozcięciem? (ZDJĘCIA)

Chociaż Natalia Siwiec wiedzie szczęśliwe życie z dala od Polski, to co jakiś czas wpada do ojczyzny, by zaprezentować swoją meksykańską opaleniznę w blasku fleszy. Tym razem okazją do tego była uroczysta premiera "Akademii Pana Kleksa". Zaszalała ze stylizacją?