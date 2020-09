Natalia Siwiec wspiera karierę Oliwii Bieniuk: "UWIELBIAM JĄ"

W związku z tym, że Oliwia Bieniuk jest córką znanych rodziców, od lat wzbudza zaciekawienie mediów. To, że życie zaledwie 17-letniej pociechy Anny Przybylskie j i Jarosława Bieniuka spotyka się z zainteresowaniem, wynika też z pewnością z jej nieskrywanych marzeń o karierze modelki i aktorki, a także starannie prowadzonego profilu w mediach społecznościowych.

Uwielbiam ją. Zawsze jej dobrze życzę i będą ją wspierać. To super dziewczyna. Dobrze to sobie wszystko poukłada. Nie doradzam jej, wie, co ma robić. Zawsze ma moje wsparcie. Jakakolwiek będzie jej decyzja, ma ludzi, którzy jej dobrze życzą i zawsze pomogą - zachwyca się Siwiec.