Natalia Siwiec zdradza tajniki medytacji za 5 tys. zł i twierdzi, że raka można wyleczyć samemu: "Tak, wierzę w to"

Siwiec podzieliła się swoimi przeżyciami z tygodniowego kursu za pośrednictwem Instagrama. Zdaniem influencerki 40 godzin medytacji zapewniło jej spokój ducha oraz "ogromne zmiany w wielu komorach w ciele" . Ponadto Natalia twierdzi, że udało jej się poczuć "kosmiczne wibracje społeczności" . Jeśli to was nie przekonało, może zmienicie zdanie, gdy usłyszycie, że celebrytka... "wyszła z własnego ciała" .

Natalia Siwiec twierdzi, że osoba, która choruje na raka, "może uzdrowić się sama"

Jak się okazuje, nie są to jedyne zalety (?) spotkania z Dispenzą. Siwiec po kilkudziesięciu godzinach spędzonych na medytacji z guru doznała swego rodzaju "objawienia". 40-latka uważa, że osoba chorująca na nowotwór "może uzdrowić się sama" . Mało tego, według influencerki "fizyczna poprawa zdrowia" również jest możliwa samoistnie.

Tak, ja w to wierzę, ale to nie hop siup. Trzeba w to włożyć bardzo dużo pracy. Nasłuchałam się wiele historii od ludzi o "cudownych" uleczeniach na wykładach - wyjaśniła.