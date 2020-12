Natalia Szroeder, Iga Lis i Daria Zawiałow bawią się na "babskim wypadzie" w Zakopanem (ZDJĘCIA)

Leno 24 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Natalia, to taka zagubiona dziewczyna. Głos ma dobry, pokazała, to choćby w TTBZ, ale nie potrafi znaleźć swojego stylu muzycznego. Mam wrażenie, że nie ma pomysłu na siebie, a tym bardziej gdy u jej boku jest Quebo. Przykro patrzeć, kiedy dziewczyna z tradycyjnego, kaszubskiego i muzycznego domu boi się określić. Niby próbuje robić te dziwne miny na każdym zdjęciu, gra buntowniczkę z wyboru, stara się być hipsterką, niejednokrotnie wzorując się w ubiorze na byłej dziewczynie Quebo, ale cały czas odnoszę wrażenie, że się w tym męczy i na siłę próbuje dopasować do partnera. Wolałam już kiedy na początku związku starała się upodobnić do Ariany Grande, przynajmniej stylizacje miała dziewczęce i zarazem seksowne.