Natalia Szroeder ujawnia, dlaczego NIE POKAZUJE się publicznie z Quebonafide: "Nie lubię TANIEJ sensacji" (WIDEO)

Natalia Szroeder pojawiła się w środę na pokazie MMC. Towarzyszyła jej m.in. siostra Marcelina. Artystka w rozmowie z reporterką Pudelka, Simoną Stolicką , wyznała, jakie ma z nią relacje. Wspomniała także o związku z Quebo. Co powiedziała?

Natalia Szroeder o relacjach z siostrą

Wokalista zdradziła, że ma bardzo dobre relacje z siostrą i od czasu do czasu lubi zabierać ją na publiczne eventy.

Bardzo dobre, przyjaźnimy się. I jak są takie fajne okoliczności, jak ta dzisiejsza, to lubimy bywać na nich razem - powiedziała Pudelkowi Szroeder.

Co ciekawe, Marcelina Szroeder również jest uzdolniona muzycznie. Panie od kilku lat jeżdżą razem na koncerty. Reporterka Pudelka zapytała Natalię, czy jej siostra również planuje "zawojować polskie ścianki".

Myślę, że planuje zawojować polskie sceny bardziej, niż polskie ścianki, więc za to bardzo trzymam kciuki - odpowiedziała Szroeder.

Natalia Szroeder trzyma związek z Quebo z dala od blasku fleszy. Dlaczego?

Wokalistka już od kilku lat jest w związku z Kubą Grabowskim , znanym również jako Quebonafide. Para bardzo chroni swoją prywatność. Nie opowiada w mediach o swojej relacji i nie pokazuje się razem na ściankach. Mimo to ich relacja wzbudza ogromne zainteresowanie.

Nie czuję potrzeby dzielenia się każdym śniadaniem, każdą minutą spędzoną z osobami bliskimi. Zwłaszcza, jak ma się relacje z osobami, które też są popularne. Ja tego nie lubię podsycać po prostu. Bo wtedy tego życia takiego intymnego, prywatnego, nie ma się w ogóle na co dzień. A ja bardzo bym tego nie chciała (...) Nie lubię takiej sztucznej, taniej kontrowersji. Jeżeli jest jakiś szum czy zamieszanie wokół mojej osoby, to zależy mi na tym, żeby było to związane z muzyką - dodała Szroeder w rozmowie z Pudelkiem