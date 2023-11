Natasza Urbańska gorzko o nieudanych próbach zajścia w ciążę: "Ludzie mają swoje plany, a życie je weryfikuje"

Ttt 1 godz. temu zgłoś do moderacji 202 65 Odpowiedz

Nie rozumiem ludzi, którzy z jednej strony twierdzą, że bezpłodność to choroba cywilizacyjna, a z drugiej nie widzą jej związku z wieloletnim stosowaniem antykoncepcji hormonalnej i odkładaniem decyzji o urodzeniu dziecka do momentu, gdzie i dla zdrowej kobiety jest to coraz trudniejsze.