Natasza Urbańska pochwaliła się zdjęciem z młodzieńczych lat. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Natasza Urbańska od lat walczy o silną pozycję w show biznesie. Jako młoda dziewczyna stawiała pierwsze kroki na scenie warszawskiego teatru Buffo. I to właśnie z szeroko pojętymi występami artystka związała swoją dalszą karierę. Widzowie mogą kojarzyć ją zarówno z epizodów aktorskich, jak i wokalnych.

Gwiazdę od jesieni będzie można oglądać w roli jurorki w programie "The Voice Kids" . Piosenkarka zastąpi w tej roli Dawida Kwiatkowskiego, który był związany z formatem od samego początku.

Zobacz także: Caroline Derpienski o szacunku do pieniędzy i kontrowersyjnym TikToku

Natasza Urbańska na zdjęciu z młodzieńczych lat

Ostatnio Urbańska wróciła wspomnieniami do czasów, kiedy to sama była jeszcze nastolatką. W relacji na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie z młodzieńczych lat.

W nastoletnim wydaniu Natasza prezentowała się świeżo i dziewczęco. Na opublikowanym zdjęciu nie miała makijażu, a wyprostowane włosy swobodnie opadały jej na ramiona. Stylizacja zdradza za to, że przyszła gwiazda od zawsze miała zamiłowanie do mody. Na masywny fioletowy plecak można przymknąć oko. Robotę robią białe skarpetki za kostkę, czarna spódnica z paskiem i czerwony top. To zdjęcie niemal krzyczy: "lata 90.".