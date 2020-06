Natchniona Marta Linkiewicz wyznaje: "Wierzę w SIŁĘ PODŚWIADOMOŚCI. Zawsze czułam, że będę SŁAWNA i zajmę się sportem"

Marta Linkiewicz zaistniała w show biznesie głównie za sprawą zamiłowania do imprez oraz głośnych przechwałek na temat przygody w autokarze znanych raperów. Od jakiegoś czasu spełnia się jednak w roli fit-ifluencerki.

Niektórzy internauci zastanawiali się również, czy Marta myli czasem o powrocie do dawnego trybu życia.

Nie ma mowy. Co do alko, wszystko jest dla ludzi, są wakacje itp. Moim priorytetem jest progres i treningi, aczkolwiek czasem się napiję - wytłumaczyła.

Jak myślisz, co być robiła, jakbyś nie była w tym miejscu, co jesteś? - dopytywał jeden z użytkowników.

Myślę, że tak miało wyglądać wszystko. Wierzę w siłę podświadomości. Zawsze czułam, że będę trochę famous as f*ck i że zajmę się sportem. Real s*it - zapewniła Martusia.

NIE. Świetnie się bawiłam, to po pierwsze. Po drugie, gdyby nie to, co od***ałam, nie byłabym teraz tu, gdzie jestem - stwierdziła z rozbrajającą szczerością Marta.