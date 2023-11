Natsu o związku z Marcinem Dubielem po ujawnieniu afery Pandora Gate: "Nie wydarzyło się NIC TAKIEGO, przez co miałabym go zostawić"

Czułam ogromną presję i czułam się bardzo źle w momencie, w którym ta afera wybuchła, ponieważ ludzie oczekiwali ode mnie, że ja odejdę od Marcina. Dla mnie naturalną sprawą jest, że związek jest po to, aby być z drugą osobą w ciężkich chwilach. Nie wydarzyło się nic takiego, przez co miałabym zostawić Marcina, ponieważ to, co wam mówi w filmach, to jest prawda. Tak na dobrą sprawę, nie wyobrażam sobie go w takiej sytuacji zostawić tylko dlatego, że cała Polska obrzuca go w danym momencie błotem - powiedziała w materiale opublikowanym na YouTube.