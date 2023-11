Naturalna Agnieszka Włodarczyk zdradza, co robi, by "zatrzymać czas" i uspokaja: "Nigdy NIE WYPEŁNIAŁAM sobie policzków" (FOTO)

Agnieszka Włodarczyk , razem z Robertem Karasiem i synkiem Milanem, poleciała do Dubaju . To już trzecia podróż aktorki do największego miasta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dlatego też nie omieszkała podzielić się z internautami swoją wycieczką.

W poniedziałek Włodarczyk opublikowała serię filmików w instagramowej relacji. Na nagraniach ukochana Karasia zaprezentowała się w naturalnej odsłonie , bez grama makijażu. W swojej wypowiedzi Agnieszka odniosła się do swojego sposobu na pielęgnację twarzy . 42-latka wyjawiła co robi, aby "zatrzymać czas" .

Agnieszka Włodarczyk opowiada o zabiegach kosmetycznych i podkreśla, że nigdy nie stosowała wypełniaczy

Ostatnio dostałam od was bardzo dużo wiadomości odnośnie tego, że mam ładną skórę. Bardzo dziękuję. Pytacie mnie czy stosuję coś oprócz kremów. Oczywiście, że tak. W moim wieku, już trzeba robić jakieś zabiegi, żeby przynajmniej trochę zatrzymać czas. Nie mówię o odmłodzeniu, ale żeby trochę zatrzymać czas. Pytacie mnie, czy robię mezoterapię igłową - tak. Ostatnio też zrobiłam taki zabieg, który ma zadziałać dopiero za 2 miesiące. Jak zadziała, to wam powiem, czy działa i co to było - powiedziała na Instagramie.