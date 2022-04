Naturalna Camila Cabello inspiruje kobiety do walki z niszczącymi standardami piękna: "Chcę się znów poczuć jak beztroska siedmiolatka!" (ZDJĘCIA)

Yhm 32 min. temu zgłoś do moderacji 129 4 Odpowiedz

Jest normalna dziewczyna z normalnym ciałem. Mam 45 lat. Większość facetow w moim wieku osiągnęła już dawno atrakcyjność orangutana. Tzn gęba małpy nosacza, włosy przestały rosnąć na głowie, a zaczęły na plecach i w uszach, a w nosie to już masakra. Same Wasyle w swetrach z własnych kudeł. Gęby czerwone od alko najczęściej i ręce do kolan. Ale zawieszają się na temat wyglądu kobiet, że brak słów. Jakie wymagania to szkoda gadać. Może tkwią w nadziei, że jakieś 20latki z biednego domu będą szukały sponsoringu u starszego ramola na kredytach i leasingach. Bo innego wytłumaczenia nie widzę. Przemądrzałe to, chamskie, buraczane i zadufane w sobie do granic możliwości.