Naturalna Claudia Schiffer "przyłapana" na zakupach z córkami. Clementine i Cosima pójdą w ślady mamy? (ZDJĘCIA)

Claudii Schiffer nie trzeba nikomu przedstawiać. Niemka w wieku zaledwie 17 lat wyjechała do Paryża i błyskawicznie podbiła świat mody. Jeszcze przed dwudziestką mogła pochwalić się obecnością na ponad 700 okładkach. Jej twarz zdobiła magazyny na całym świecie, a najwięksi projektanci dwoili się i troili, aby to właśnie Claudia zaprezentowała ich nowe kolekcje na wybiegu. Dziś 52-letnia Schiffer może pochwalić się statusem ikony, a jej nazwisko wpisane jest nawet do księgi rekordów Guinnessa.