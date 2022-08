Naturalna Juliette Lewis w efektownej sukni Givenchy prezentuje bogatą mimikę na gali HCA TV Awards (ZDJĘCIA)

ssss 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Widzę, że dla niektóych młody wygląd, wygląd nieadekwatny do wieku to bycie "lepszym" smutne. To o niej powstaja artykuły, nie o was z tą wasza wyimaginowana wieczna młodoscią. Jakie zalety z tego są? Że poderwie was pijany student? Ża ktoś zagwizda? Przecież jak ise ma 40, 50 lat to już dojrzały człowiek tego nie potrzebuje. Kuluczowe słowo: dojrzały. I jeszcze jedno, pamiętajcie, że sami siebie widzimy młodszymi i ładnieszymi, wydaje nam sie, że będziemy wyjątkiem od reguł starzenia, nie nie będziecie. Brak zmarszczek nadal zdrada wiek, bo tu chodzi o całość twarzy. e lata po prostu widać, a wypełniacze to chyba tylko 5 % osób ma zrobione ładnie/dobrze. Cała reszta jest karykaturalna.