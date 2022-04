Naturalna Katarzyna Cichopek ekscytuje się wylotem na wakacje, prezentując bogatą mimikę na lotnisku (ZDJĘCIA)

Od kilku tygodni portale plotkarskie żyją szokującym rozstaniem Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela , którzy po 17 latach związku postanowili od nowa zacząć układać sobie życie. Podczas gdy gwiazda unika publicznego wypowiadania się na temat prywatnej relacji, tancerz jest wyjątkowo skory do zwierzeń, co zresztą widać, patrząc na jego media społecznościowe. Z wyznań Hakiela wynika, że byli ukochani już nie mieszkają razem i łączy ich jedynie opieka nad dziećmi - trzynastoletnim Adamem i ośmioletnią Heleną.

W przeciwieństwie do byłego wybranka Cichopek nie uzewnętrznia się w sieci, ale nie oznacza to utraty zainteresowania przez paparazzich. Gwiazda widziana była m.in. pod kancelarią prawną, a także w budynku urzędu, gdzie wyrabiała sobie nowy paszport. Nowe ujęcia celebrytki wyjaśniają potrzebę nabycia podróżniczego dokumentu, bowiem Kasia widziana była na Lotnisku Chopina w Warszawie. Bez makijażu, ubrana w luźny dres z uśmiechem prowadziła rozmowę z dziećmi oraz bratem, którzy towarzyszyli jej podczas odprawy do Dubaju.