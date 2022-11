NATURALNA Katarzyna Cichopek stroi minki na spotkaniu z najbliższymi (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek ma nie lada powody do radości. Publika powoli przyzwyczaja się do jej relacji z Maciejem Kurzajewskim . Coraz mniej pojawia się tabloidowych nagłówków na temat trzymanego w tajemnicy związku gwiazd. Nawet Paulina Smaszcz znalazła już sobie nowe obiekty ataku w postaciach Izabeli Janachowskiej i Iwony Pavlović . Nareszcie można więc przejść do porządku codziennego życia po chwili medialnej zawieruchy.

Po zbadaniu najnowszych zdjęć paparazzi z udziałem Kasi można by dojść do wniosku, że wydarzenia ostatnich tygodni nieźle przemęczyły gwiazdę Telewizji Polskiej. Celebrytka została przyłapana na przejażdżce z synem Adamem, którego potem przekazała pod opiekę swojemu ojcu. Tym razem wyjątkowo na jej twarzy nie pokrył gruby makijaż będący nieodzowną częścią pracy w studiu telewizyjnym. Kasia postawiła na naturalny look i niespecjalnie kryła się z faktem, że najchętniej to by się pewnie zdrzemnęła. Prezenterka przecierała oczy i rzucała z lewa na prawo rozkosznymi grymasami.