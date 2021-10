Naturalna Katarzyna Warnke ciągnie się za włosy na otwarciu kina Kinogram. Zjawiskowa? (ZDJĘCIA)

Kawa na Ławę 47 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Taki typ urody, ze najlepiej wygląda w minimalistycznych stylizacjach i delikatnym make-upie (ewentualnie czerwone usta). Na plus też to, że to inteligentna babka, co można wyczuć w wywiadach z nią