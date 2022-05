Naturalna Magdalena Cielecka prezentuje się w KOLEJNEJ odsłonie. Poznajecie? (FOTO)

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

Jeżeli myśleliście, że na tym koniec niespodzianek, to będziecie zaskoczeni. We wtorek Cielecka pokazała się bowiem w kolejnej odsłonie, tym razem w jeszcze krótszych blond włosach. Wszystko wskazuje jednak na to, że kolejne nowe uczesanie aktorki to... peruka.