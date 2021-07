Naturalna Małgorzata Socha W BIKINI szaleje z dziećmi na plaży w Chałupach (ZDJĘCIA)

Na wakacje w kraju zdecydowała się także Małgorzata Socha. Aktorka zabrała pociechy do Chałup, co nie umknęło uwadze paparazzi. Ostatnio fotoreporterzy spotkali Małgosię na tamtejszej plaży. Odziana w kraciaste bikini 41-latka beztrosko relaksowała się w wodzie, następnie zaś zabrała pociechy do specjalnego punktu umożliwiającego wypożyczenie desek surfingowych dla najmłodszych.