Naturalna Marina Łuczenko pozuje razem z CÓRKĄ. Pokazała wnętrze hiszpańskiej willi. Robią wrażenie?

Normalnie mąż nigdy nie zagrał by dla barcy, jest dobry ale nie na tyle dobrym żeby Barcelona go chciała na głównego bramkarza. To tylko zastępstwo za ter steygena niemieckiego bramkarza który miał operację bo na ostatnim meczu zerwał więzadła w kolanie. A barca mogła wziąć tylko bramkarza który zakończył karierę i do wyboru miała jeszcze bramkarzy którzy zakończyli karwiery lata temu i dużo starszych niż Szczęsny. A to tylko da wam dowód że juve go wywalił, przedwcześnie zakończyli mu kontrakt który miał do 2025, i on nie chciał kończyć kariery tylko nie miał wyjścia żaden inny klub go nie chciał. Teraz jak tylko się trafiła okazja i to bycia rezerwowym przez kontuzję Niemca to raz dwa skończyło się gadanie o zakończeniu kariery