Naturalne Aleksandra Kwaśniewska i Marta Wierzbicka chwalą się kolejnymi kadrami ze Szwajcarii. Wiadomo, która zorganizowała wyjazd (ZDJĘCIA)

Choć nie jest tajemnicą, że znane twarze najlepiej czują się w swoim gronie, niektóre celebryckie znajomością wciąż potrafią nas zaskoczyć. Ostatnio okazało się np., że wyjątkowo bliska relacja łączy Aleksandrę Kwaśniewską i Martę Wierzbicką. Córka byłego prezydenta i znana z "Na Wspólnej" celebrytka znają się na tyle dobrze, że wybrały się na wspólną wyprawę do Szwajcarii. Wszystko oczywiście relacjonują za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Aleksandra Kwaśniewska i Marta Wierzbicka chwalą się kolejnymi zdjęciami ze Szwajcarii

Czy jest to dotychczas najlepsza podróż w moim życiu? Tak. Czy jest tu tak pięknie, że właściwie cały czas ma się wrażenie, że to nie możliwe, żeby było aż tak piękne? Tak. Szwajcaria nie przestaje mnie zadziwiać, jestem tu piąty raz i zawsze wracam pełna entuzjazmu i chęci do zwiedzania tej przepięknej krainy - pisze 32-latka pod porcją szwajcarskich obrazków.