Nauczycielka z TikToka pokazała, jak ubrała się na studniówkę. LAWINA komentarzy! "Przesada, to nie rozdanie Oscarów" (WIDEO)

Pola 53 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Pani ubrała się niestosownie do okazji po prostu. Jednym się może podobać innym nie..o gustach się nie dyskutuje... Wygląda bardziej jak Caroline Derpienski.... Elegancja to prostota i dostosowanie się do sytuacji... A sytuacja to nie karnawał w Rio tylko impreza gdzie Pani jest jako nauczyciel..więc aż prosi się o klasykę...ale niektórzy tego nie pojmą... A że jest piękną kobietą to zapewne wyglądałaby super a tak wygląda jak nowobogacka rosjanka... Idąc do tego zawodu nikt mnie nie pouczał jak się ubierać...sama rozumialam że nie wypada skupiac się na urodzie bo wygląda to niezbyt profesjonalnie.