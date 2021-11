Nawet Rubiki ŚMIEJĄ SIĘ z Rusin: "Musimy trafić na zamkniętą imprezę bez telefonów i nagle wyjąć. BĘDZIE FEJM"

Przypuszczamy, że naszym czytelnikom nie ma potrzeby przypominać o słynnym selfie w wykonaniu Kingi Rusin , która na zamkniętej imprezie po Oscarach dwa lata temu nie mogła powstrzymać się od zapozowania z Adele , unikającą wtedy mediów na wszelkie sposoby. Dziennikarka wrzuciła fotkę na swój instagramowy profil i tym samym zyskała międzynarodową popularność. Każdy portal showbiznesowy na świecie chciał bowiem dobrać się do wyszczuplonej brytyjskiej piosenkarki, no a Kinga Rusin (nie mylić z Russian!) szła z nią w pakiecie.

To na wpół zabawne, na wpół żenujące wydarzenie musiało w sposób szczególny zapisać się w pamięci Piotra i Agaty Rubików. W ostatnim wywiadzie z serwisem Jastrząb Post kompozytor i jego muza postanowili nawiązać do niego przy okazji odpowiedzi na pytanie, czy podjęliby się ułożenia układu choreograficznego do promującego nowy album Adele singla Easy On Me.