Nela Mała Reporterka skończyła w tym roku 18 lat! Poznalibyście ją? (ZDJĘCIA)

Nela Mała Reporterka osiągnęła duży sukces w wieku dziecięcym

Podróżniczka ma na koncie aż 20 książek , z czego ostatnia ukazała się w maju br. Znalazły one pokaźne grono nabywców, jednocześnie popularyzując czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Nela została czterokrotną laureatką Bestsellerów Empiku , otrzymując prestiżową nagrodę rok po roku. Niewątpliwie dużym wyróżnieniem dla 11-letniej wówczas dziewczynki było włączenie jej książki "Nela na kole podbiegunowym" do kanonu lektur uzupełniających dla uczniów VIII klas szkół podstawowych.

Nela Mała Reporterka skończyła 18 lat. Nadal realizuje podróżnicze pasje

Z biegiem lat Nela zaczęła angażować się w nowe projekty, również o charakterze charytatywnym. Założyła nawet własną fundację "The Adventure Starts Here Foundation", w ramach której realizuje liczne projekty edukacyjne, m.in. kampanię "Mali Przyjaciele" poświęconą tematowi humanitarnego traktowania zwierząt domowych. Tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa wyruszyła do Australii celem ratowania koali, kolczatek i kangurów przed skutkami groźnych pożarów, które nawiedziły wówczas tamtejsze rejony. Ponadto cały czas pracuje nad pierwszą stacją badawczą dla najmłodszych w dżungli, która ma powstać na terenie Kostaryki.