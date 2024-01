Niania syna księcia Harry'ego i Meghan Markle ujawniła, jak wyglądała jej rozmowa o pracę: "Nie mogłam w to uwierzyć"

Lorren Khumalo jest nianią, która pomaga księciu Harry'emu i Meghan Markle w opiece nad synem Archiem. Kobietę mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu dokumentalnym Netfliksa "Harry i Meghan". Jakiś czas temu Lorren była gościem w programie "The Breakfast Club with Zenzele Ndebele", gdzie opowiedziała, jak zaczęła się jej przygoda z członkami rodziny królewskiej.

Niania syna księcia Harry'ego i Meghan Markle zdradziła kulisy swojej pracy

Pomyślałam: "Wow, co za dżentelmen". Nie mogłam w to uwierzyć. A kiedy weszłam i zobaczyłam Meghan, pomyślałam: "Mój Boże, jaka piękna kobieta". Po prostu czułam się tak komfortowo, nie było tak formalnie, jak się spodziewałam, to był po prostu normalny dom - skomentowała w "The Breakfast Club with Zenzele Ndebele".