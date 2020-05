"Nic się nie stało". Gwiazdor TVN oskarżony przez Sylwestra Latkowskiego: "Stawia przed sobą trzech chłopców i WYBIERA NAJMŁODSZEGO"

alka 7 godz. temu zgłoś do moderacji 137 3 Odpowiedz

Mnie zaszokowaly 2 rzeczy. Ilosc tych 14to latek w stajni tego Krystka i Turka.Czyli zapotrzebowanie musialo byc non stop. Oraz twarze tych celebrytow bywalcow tej Zatoki Swin.Oraz twarze walczacych o ten cuddy przybytek znanych aktorow. Oh zapamietamy was! A Malgonia to pewnie Radzia pysiule juz pare razy po lbie poduszka walnela. No bo po gwiezdzie Dubaju Siwcowej to pewnie splywa.