Nick Carter z Backstreet Boys żegna zmarłego Aarona Cartera: "Boże, proszę, zaopiekuj się MOIM BRACISZKIEM"

Jak w ich rodzinnym realiti Aron mowil ze ma spapraną psyche bo go Michael J. skrzywdził to go oleli. Nikt go pewnie nie ochronil i na bank go ktoś skrzywdził. W prochy zazwyczaj wchodzi sie by nie czuć emocji. Właśnie skrzywdzone dzieciaki tego szukają. Nikt mu nie pomógł, a sam nie umiał sobie pomóc. Szkoda młodego człowieka. A u nas Sadowskiego uniewinnili a tyle ofiar było i zeznawało. I jak to strasznie pokazuje innym ze pedo**e są bezkarni! A powinno sie im robić to samo i na dożywocie do kamieniołomów pracować na swoje ofiary!