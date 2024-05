Nicki Minaj została ARESZTOWANA na lotnisku w Amsterdamie! Oskarżono ją o posiadanie narkotyków

Zobacz także: Rodowicz wspomina spotkanie z Nicki Minaj: "Dziękowała mi za to, że przyjechałam na koncert"

Nicki Minaj zatrzymana przez policję

Policjanci podejrzewali, że Nicki Minaj ma przy sobie narkotyki . Mimo że artystka stanowczo temu zaprzeczyła, funkcjonariusze powiedzieli jej, że musi wsiąść do policyjnego radiowozu i udać się z nimi na komisariat . Wersję tę potwierdził dla NBC News Robert van Kapel z Royal Netherlands Marechaussee.

Nicki Minaj wściekła na holenderską policję

Raperka na bieżąco relacjonowała sprawę na swoim X (dawniej Twitter). Wyznała, że służby zabrały jej bagaże. Minaj twierdzi, że to próba sabotowania jej trasy koncertowej. Wszystko ze względu na to, że nie mogła samodzielnie zajrzeć do bagaży.