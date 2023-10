Nicola Peltz chciała pogratulować teściowi. Wyszło dziwnie? "Narcystyczne dziecko z plakatu" (FOTO)

Wielka premiera serialu o Beckhamach. Na ściance pozowała Nicola Peltz

Internauci nie mają litości dla Nicoli Peltz. Poszło o jej stylizację na premierze serialu o Beckhamach

Dlaczego Nicole zawsze chce skraść show? Rodzina w czerni i bieli, a ona założyła czerwień ; Już więcej nie założę czerwonej kurtki, która popsuła to rodzinne zdjęcie; Zachowywała się, jakby była gwiazdą tego filmu; Założę się, że wiedziała, co robi. Bez wątpienia chciała być w centrum uwagi - pisali internauci.

Nicola Peltz w ogniu krytyki. Internauci są zniesmaczeni jej postem z premiery dokumentu

Można by rzec, że to dziwny wybór i/lub kolejność zdjęć, aby pogratulować teściowi; Dziwne zdjęcia, przecież to była premiera jej teścia; Dlaczego nie oznaczyła Victorii?; Dlaczego wspomniała o teściu na takich zdjęciach z jego synem!? To takie dziwne; Zawsze jest pięć jej zdjęć i jedno osoby, której sukces podobno świętuje. Narcystyczne dziecko z plakatu - w sekcji komentarzy zawrzało.