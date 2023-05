Nie chcą koncertu Maryli w Londynie?! Jej agentka tłumaczy to koronacją Karola...

Fan Uk 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Moja żonka idzie oglądać koronacje do koleżanki a ja w tym czasie umówiłem na binga bunga z naszą sprzątaczką Swietłaną. Uwielbia to ze mną robić, kręci ją że mam żonę i wtedy mam alnala. Szkoda ze jak to wszystko sie skonczy ma zamiar wrócić do siebie