Nie chcieli wpuścić Magdaleny Ogórek do siedziby TVP. Wdała się w dyskusję z ochroną (WIDEO)

We wtorek w Sejmie przyjęto uchwałę dotyczącą przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych i PAP, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze tego samego dnia przedstawiciele partii zgromadzili się w siedzibie TVP i przez całą noc "bronili" stacji. Wartę w budynku przy Woronicza pełnili m.in. Jacek Sasin czy Marek Suski, wpadł też Jarosław Kaczyński .

Nie chcieli wpuścić Magdaleny Ogórek do budynku TVP. W sieci pojawiło się nagranie

Aktualne wydarzenia w siedzibie TVP są na bieżąco relacjonowane w mediach, a w sieci nieustannie pojawiają się nowe nagrania, na których widać, co dzieje się w siedzibie TVP. Jak wiadomo, w gmachu stacji wciąż obecni są politycy Prawa i Sprawiedliwości, na miejscu nie brakuje też pracowników Telewizji Polskiej. Choć najwięcej dzieje się na Woronicza, w sieci nie brakuje też relacji z budynku TVP przy Placu Powstańców Warszawy będącego siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i TVP Info. W środę na miejsce wybrała się na przykład Magdalena Ogórek. Okazuje się jednak, że prezenterka TVP Info miała pewne problemy z wejściem do budynku.

Na tiktokowym profilu Telewizji Republika opublikowano wideo ukazujące wymianę zdań Ogórek ze strzegącym wejścia do TVP mężczyzną, który prawdopodobnie był przedstawicielem ochrony. Prezenterka próbowała dostać się do środka, by odebrać pozostawione na miejscu rzeczy osobiste. Nie było to jednak łatwe.