Nie dawali im szans, dziś są szczęśliwym małżeństwem i wymieniają czułości na gali. Jak poznali się Anna Czartoryska i Michał Niemczycki?

Tak poznali się Czartoryska i Niemczycki. Ich rodziny nie kryły radości

Choć Czartoryska i Niemczycki funkcjonują w rodzimym show biznesie od lat, to raczej nie należą do osób, które przesadnie dzielą się prywatnością w mediach. Nieco bardziej otwarta na kolorową prasę jest Anna, która od lat budowała pozycję w branży jako aktorka. Jej mąż to z kolei biznesmen z krwi i kości, który stroni od tabloidów i nie chce publicznie rozmawiać o sytuacji osobistej.