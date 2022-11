NIE DO POZNANIA Jessica Simpson eksponuje nową figurę, odbierając córkę z treningu koszykówki (ZDJĘCIA)

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Kurcze to jest taka pułapka w odchudzaniu - "schudnę jeszcze 5kg i będzie spoko". A potem się chudnie te 5kg i wcale człowiek nie czuje, że jest ok - przydałoby się kolejne 5. Drakońskie diety, wymagania showbinesu, ciągle dążenie do bycia perfekcyjnym w każdym calu i mamy efekt wręcz przeciwny - karykatura człowieka. We wszystkim potrzebny jest zdrowy umiar, jakiś rozsądek - w święcie ścianek, sztucznych uśmiechów i plastikowych osobowości albo jedziesz po bandzie albo przestajesz byc interesujący. Nie chciałabym takiego życia