Nie przyjęli jej do pracy, bo była "za duża". Lauren Sanchez przeszła OGROMNĄ metamorfozę i wkrótce poślubi Jeffa Bezosa (STARE ZDJĘCIA)

Tak wyglądały początki narzeczonej Jeffa Bezosa

Lauren Sanchez dorastała w Albuquerque w Nowym Meksyku i od najmłodszych lat marzyła o karierze dziennikarskiej . Przez całe dzieciństwo cierpiała jednak na niezdiagnozowaną dysleksję , przez co porzuciła dotychczasowe aspiracje. Wkrótce zdecydowała, że ​​chce zostać stewardessą i w wieku 18 lat przeprowadziła się do Los Angeles. Złożyła podanie o pracę jako w Southwest Airlines, lecz spotkała się z odmową. Ważąca 54 kilogramy Lauren usłyszała, że "jest jej za dużo", przez co nie nadaje się na stewardessę.

Lauren Sanchez długo wspinała się po szczeblach kariery

Ważnym momentem w karierze ukochanej Bezosa było przesłuchanie do roli prowadzącej programu "The View", które zakończyło się porażką. Zrozpaczona Lauren kolejny raz się nie poddała. Przez sześć lat była gospodynią "Good Day LA", po czym założyła własną firmę zajmującą się produkcją filmów lotniczymi. Wkrótce została też prowadzącą pierwszego sezonu "So You Think You Can Dance" i wciąż rozwijała swoją medialną karierę.