Nie strzelam w Sylwestra! Małgorzata Rozenek: "To obciach"

Little_Cherry 28 min. temu

Nie bądź obojetny❕❗❕ Wejdź https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/wiktoria_dacewicz_10233.html 💗💙💜💛💚💟💖 Cześć jestem Wiktoria - ZWYCIĘŻĘ!!! Mam ponad 2,5 roku. Cierpię na czterokończynowe Dziecięce Porażenie Mózgowe. Nadal nie chodzę:( Noszę okularki,mam wadę wzroku i zeza,który w niedalekiej przyszłości naprawi operacja. Codziennie mam różne zajęcia, które pozwalają mi małymi kroczkami zdobywac nowe umiejętności. Potrzebuję specjalistycznego sprzętu, ktory pomaga mi w codziennym życiu. Chcialabym również jeździć na turnusy rehabilitacyjne, które są bomba terapeutyczną;) ale co dobre, niestety kosztuje :( Uwielbiam książki i muzykę. Mam nadzieję niebawem zatańczyć na własnych nogach, bo muzyka wprost mnie porywa do tańca!! Dzięki Twojej pomocy to marzenie mogę spełnić! A gdy zaczne chodzić będę mogła zrobić wszystko!!! Właśnie TWOJEJ ZłotówkI brakuje, by spełnić moje marzenie! Może kiedyś.. to ja pomogę Tobie ;) Przekaż mi swój 1% KRS 0000270809 Cel: Dacewicz, 10233 Darowizny: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 Tytuł: Dacewicz, 10233 Dzięki :***