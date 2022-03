Nie tylko celebrytki i influencerki! Kogo podziwiają dziewczynki, jakie mają pasje i co się dla nich liczy?

Media społecznościowe to prawdziwa kopalnia informacji i materiałów – od śmiesznych filmików ze zwierzętami po tutorialowe gry czy lekcje robienia makijaży. Rządzą nimi głównie influencerki, które codziennie pozują z markowymi torebkami w egzotycznych kurortach. Oglądają je między innymi dziewczynki, w dodatku coraz młodsze. Czy widzą w nich swoje idolki? Okazuje się, że nie!

Moją największą idolką jest Ksenia z bajki Oktonauci – Hela, 3 lata.

Podziwiam wiele kobiet, np. Kati, która świetnie gra w Minecrafta – Justyna, 10 lat.

Jestem wielką fanką "Cioci od klocków". Śledzę jej filmiki na YouTube, w których recenzuje zestawy LEGO. Inspiruje mnie do kontynuowania mojej pasji – budowania z klocków – Klara, 11 lat.

Uwielbiam Chihiro Ogino z Spirited Away za wytrwałość, LP za głos i odwagę.… mogłabym wymieniać bez końca – Malwina, 13 lat.

Współczesne dziewczynki czują się mniej ograniczone stereotypami związanymi z płcią i nie chcą bawić się tylko lalkami czy "w gotowanie". Aż 90% dziewczynek w Polsce zgadza się ze stwierdzeniem "to jest OK, jeśli ich koleżanki chcą grać w piłkę nożną, a chłopcy tańczyć w balecie – wynika z badania Insytutu Greeny Davis na zlecenie marki LEGO. Mimo to wciąż czują, że mogą być osądzane z powodu swojego wyboru. Aby to zmienić, warto zachęcać dzieci do realizowania swoich pasji – nawet tych nietypowych i powszechnie uważanych za przeznaczone tylko dla konkretnej płci.

Moje hobby to jazda konno, czytanie książek i jazda na hobby horsie. W stadninie jestem zawsze w weekendy, kiedy mam wolne od szkoły. Z rodzicami wybieramy się na zawody jeździeckie, które odbywają się na Torze Służewiec, blisko naszego domu – Marta, 10 lat.

Wiele osób reaguje zdziwieniem na moją pasję, którą jest gra na perkusji. Ostatnio przeszłam z ćwiczeń na werblu na cały zestaw – miałam wielki "fun". Chodzę też na siłownię, aby zadbać o kondycję – tak potrzebną do gry na tym instrumencie. Nie przeszkadzają mi komentarze, jakie słyszę, że to nie jest instrument dla dziewczyn, a wręcz przeciwnie – myślę, że to jest właśnie oryginalne – Kornelia, 15 lat.

Niestety są też dziewczynki, które uważają, że powinny spełniać oczekiwania otoczenia. Często boją się one wyrażania własnych potrzeb i poglądów, ukrywają swoje prawdziwe pasje. Wtedy zdarza się, że biorą przykład z osób obserwowanych w mediach społecznościowych, które są na topie. Porównują się z innymi i dążą do wyimaginowanego ideału. Na szczęście to się zmienia. Najnowsza kampania marki LEGO "Dziewczynki mogą wszystko" udowadnia, że płeć nie ma znaczenia, a wzorem do naśladowania mogą być nie tylko księżniczki czy influencerki.

Chciałabym zostać opiekunką dzikich zwierząt w lasach i w zoo – Łucja 5, lat.

Chciałabym zostać właścicielką takiej wypasionej stajni, w której mieszkają konie uratowane z rzeźni, gdzie będą miały zapewnione jedzenie, weterynarza i spokojną emeryturę – Marta, 10 lat.

W przyszłości chciałabym zostać projektantką zestawów LEGO Friends albo architektką – Klara, 11 lat.

Marzę o tym, by być malarką, opiekunką żab i programować gry Minecraft – Klaudia, 7 lat.

Jak zatem czują się dziewczynki, gdy słyszą, że coś jest tylko dla chłopców albo chłopcom wolno więcej, a one powinny być miłe, grzeczne i bawić się lalkami?

W takiej sytuacji nie zgadzam się z tym, ale czuję się normalnie – Mia, 7 lat.

No chciałabym, żeby taka osoba, która tak mówi, sama była miła i grzeczna, i zajęła się lalkami, a mi pozwoliła robić i zachowywać się tak, jak mam na to ochotę – Magda, 10 lat.

A czy jest coś, czego dziewczynki nie mogą lub nie powinny robić? Coś, co jest tylko dla chłopców?

Sądzę, że dziewczyny do wszystkiego są dobre i zdolne. Nie ma ograniczeń – Justyna, 10 lat.

Nie powinno się rozgraniczać zainteresowań ze względu na płeć – podkreśla kampania marki LEGO. Dziewczynki mogą lubić róż i udawać księżniczki. Ale mogą też lubić niebieski, bawić się klockami i dawać czadu na gitarze. Zapytane o to, czy mają swoje ulubione zestawy klocków LEGO, mówią:

Mam, no taki z dziewczynką i wiewiórką (przyp. red.: Zestaw LEGO Friends Leśny wodospad 41677) – Hela, 3 lata.

Moje ulubione LEGO to seria "Na ratunek". Lubię je, ponieważ w każdym zestawie występują zwierzęta – Mia, 7 lat.

Lubię zestawy LEGO, ale takie z karetką pogotowia i z domkiem na drzewie, w którym może spać dziewczynka albo kotek i przyjeżdża karetka. Jest bardzo fajny i łatwo się go składa. Sama go ułożyłam, tylko mama podawała klocki i czytała – Lena, 5 lat.

LEGO Star Wars. Liczę, że rodzice przeczytają, co tu napisałam i na urodziny dostanę zestaw R2-D2! – Magda, 15 lat.

Czy chcemy, aby nasze córki wychowywały się zgodnie z ustalonymi schematami? A może warto, by realizowały swoje rzeczywiste pasje i zainteresowania? Pamiętajmy, że nawet księżniczka może mieć w sobie dużo siły. Dajmy im więc wybór, chwalmy za kreatywność i przede wszystkim – nie osądzajmy. Naprawdę, dziewczynki mogą wszystko!

