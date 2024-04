Nie tylko dla celebrytów… Magenta Experience Center otwiera swoje drzwi

Wyobraźcie sobie miejsce, w którym technologia łączy się z designem, a nowinki z tej branży możecie poznawać znad filiżanki kawy. Przestrzeń stworzoną, by się nią inspirować i być #BARDZIEJ w towarzystwie swoim i innych. Miejsce kipiące energią i zachęcające do spotkań i wymiany opinii. Krótko mówiąc, coś zupełnie innego od kolejnego, zwykłego salonu operatora.

Brzmi jak superVIP-owska miejscówka? Nic dziwnego… ale to nie jest miejsce (tylko) dla VIP-ów! Drzwi do Magenta Experience Center w warszawskim Westfield Mokotów od dziś są otwarte dla wszystkich! Choć wiadomo, na otwarciu nie obyło się bez nazwisk… Wśród nich – Małgorzata Socha i Michał Piróg, którzy – absolutnie nie po gwiazdorsku – zwrócili uwagę na to, że MEC to przede wszystkim możliwość kontaktu z drugim człowiekiem i przyjazna każdemu przestrzeń.

Zobacz także: Otwarcie Magenta Experience Center w Warszawie

Michał Piróg położył na to szczególny nacisk:

- Magenta Experience Center będzie na pewno miłym doświadczeniem dla wszystkich ludzi, którzy nie znają się na technologiach. Przyjdą, zapytają, sprawdzą. A to jest nadal bardzo ważne dla dużej części społeczeństwa – to, żeby usłyszeć drugiego człowieka, żeby zapytać, porozmawiać. Rozwiązać problem, który czasem na infoliniach wydaje się bardzo skomplikowany, trudny do wyrażenia… A tu nie musisz się znać na technologiach czy precyzyjnie dobierać słów. Człowiek cię zrozumie, dopyta i wskaże odpowiedź. Dlatego – jako miłośnik analogowych zakupów stacjonarnych (śmiech) – naprawdę zachęcam do wizyty w tym wyjątkowym miejscu.

Wtórowała mu Małgorzata Socha:

- Przede wszystkim jestem pod wrażeniem tego, że zostało otworzone takie miejsce, które rzeczywiście jest dla ludzi i pozwala im doświadczać wszystkich nowości technologicznych bez wstydu i kompleksów. Mogą przyjść, nauczyć się i ktoś zawsze poświęci im czas. Myślę, że jest to bardzo fajne i cenne, bo trudno samemu nadążyć za tempem, w jakim rozwijają się nowoczesne technologie. I wtedy fajnie mieć przewodnika po tym świecie. Miejsce takie jak MEC, gdzie możemy znaleźć wsparcie i inspirację oraz wszystko przetestować.

I jak na posiadaczkę nienagannego gustu przystało, dodała:

- Bardzo podoba mi się też wnętrze Magenta Experience Center – jest niezwykle świeże i niebanalnie zaaranżowane.

A co takiego można od dziś podziwiać i testować w Magenta Experience Center? Między innymi – największy phone wall w Polsce czy strefę z konsolami. A do tego mamy możliwość zanurzenia się w VR czy przetestowania tabletu 3D, a także… niecodzienną okazję do skorzystania z profesjonalnego studia do nagrywania podcastów!

To kogo widzimy po magentowej stronie mocy?

