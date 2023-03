Nie tylko Farrell zawrócił jej w głowie. Alicja Bachleda-Curuś spotykała się też z Woźniakiem-Starakiem i synem Kulczyka! Z kim jeszcze? (ZDJĘCIA)

Alicja Bachleda-Curuś po oscarowej nocy przeżywa obecnie prawdziwy renesans swojej popularności. Wszystko to dzięki jej 13-letniem synowi, który podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów podbijał serca prawdziwych elit Hollywood. Czarujący chłopiec pojawił się tam wraz z ojcem - Colinem Farrellem - będącym jednym z nominowanych do prestiżowej nagrody.

Alicja Bachleda-Curuś i Sebastian Kulczyk

Alicja Bachleda-Curuś i Piotr Woźniak-Starak

Ich związek zweryfikował jednak wyjazd do USA, gdzie aktorka chciała uczyć się w prestiżowym Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jorku, a Starak przeprowadził się dla niej na drugi koniec świata. Sam studiował wtedy grafikę w Parsons School for Design, ale ich plany na wspólną przyszłość znacznie się od siebie różniły. Piotr w końcu zdecydował się wrócić do Polski, a Alicja została w Stanach Zjednoczonych. Para rozstała się, ale pozostawali w przyjacielskich stosunkach.