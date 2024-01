Nie zgadniecie, jakie wykształcenie ma Klaudia Carlos. Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" ukończyła trudny kierunek

Jakie wykształcenie ma Klaudia Carlos? Będziecie zaskoczeni

Mimo że od wielu lat Klaudia pracuje w mediach, to początki jej edukacji wskazywały, że obierze całkowicie inną drogę życiową. Zanim została dziennikarką, to interesowała się muzyką oraz tańcem. W młodości ukończyła nawet Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu . Dodatkowo przez pięć lat była tancerką Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze".

Co ciekawe, to właśnie we wcześniej wspomnianym zespole Klaudia poznała swojego męża, który był wówczas solistą. Zamiłowanie do muzyki oraz tradycji było tak duże, że para wzięła nawet ślub cywilny w ludowych kostiumach. Niestety ta praca kosztowała ją mnóstwo stresu i zaangażowania.