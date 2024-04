Nie żyją najstarsze bliźniaki syjamskie świata. Lori i George Schappell mieli 62 lata

Nie żyją Lori i George Schappell

Warto zauważyć, że Lori i George to również pierwsze na świecie bliźniaki jednojajowe, które, chociaż urodziły się jako kobiety, to identyfikowały się jako osoby różnej płci. W 2007 roku George ujawnił się jako transpłciowy mężczyzna. Zrośnięcie głowami nie przeszkadzało im jednak w realizowaniu swoich marzeń. By jednak żyć i samodzielnie decydować o sobie, rodzeństwo musiało stoczyć prawdziwą batalię z ośrodkiem, do którego trafili tuż po urodzeniu.