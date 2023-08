Nie żyje 21-letnia influencerka. Utonęła po imprezie na plaży

Influencerka z Meksyku zmarła w tragicznych okolicznościach

Do tragicznego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek. Z relacji lokalnych mediów wynika, że Maria nad ranem weszła do wody w towarzystwie dwóch kolegów. Jeden z nich zaczął się topić, lecz udało się go uratować i wyciągnąć z powrotem na plażę. Po kilku godzinach woda wyrzuciła na brzeg ciało 21-letniej dziewczyny. Sekcja zwłok wykazała obecność alkoholu w jej krwi.