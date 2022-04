Nie żyje Agnieszka Mazurek, wokalistka discopolowego zespołu Lider Dance

Smutne wieści o śmierci Agnieszki Mazurek podał 12 kwietnia serwis disco-polo.info. Piosenkarka tworzyła popularny zespół Lider Dance wspólnie z Marcinem Madajskim oraz Marcinem Tomczykiem. To właśnie oni opublikowali na facebookowej stronie grupy pełen żalu post, w którym żegnają zmarłą koleżankę.

Cały czas nie możemy w to uwierzyć, już nie ma Cię wśród nas… Już nigdy nie zobaczymy Twojej roześmianej buzi, nie usłyszymy Twojego pięknego głosu. Dziękujemy Ci za każdą spędzoną z Tobą chwilę, każdą zaśpiewaną wspólnie piosenkę i każdy uśmiech, który wywołałaś na naszych twarzach. Zawsze będziemy Cię kochać. Zawsze będziemy o Tobie myśleć. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach - czytamy w poruszającym wpisie.

Wspaniała wokalistka, ciężko w to uwierzyć;

Nie do uwierzenia... Nadal to do mnie nie dociera... Taka młoda osoba i nagle jej nie ma wśród nas.