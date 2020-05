Nie żyje Andrzej Bizoń. Były mister Polski i aktor "Na wspólnej" zmarł w wieku 44 lat

Pola UK 13 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Welcome in Poland! Gdyby mieszkal w UK i tu w takim stanie chlop by mial i rente (porzadna, a nie jakis ochlap) i leczenie i rehabilitacje, po prostu by zyl, funkcjonowal, moze cos nawet robil zawodowo. W Polsce koronawirus to male piwo w porownaniu z tym co spotyka ludzi chorych, niepelnosprawnych. W takiej chorobie w Anglii nie mialby obowiazku placenia zadnych alimentow! Rzad w tej sytuacji powinien pokryc. Okropny kraj! (‘)